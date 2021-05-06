مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 24 لـ مصطفى قمر.. مي كساب مطربة مهرجانات

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 24 لـ مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، بإقناع عائشة عثمان «قمر» لجميع العاملين في الفندق بأنها معجبة بهم، وتعطي لكل منهم موعدا في نفس المكان، وتذهب لهم وكل شخص يظن أنها ستتزوجه ومن بينهم «فارس»، ولكنها تفاجئهم بأنها ستتزوج من محمد ثروت «زهدي»، لأنه الوحيد الذي لم يحاول الزواج منها.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 24

تظهر عروسة جديدة في الفندق وهى «نوسة الشمساوية» التي تجسد دورها مي كساب، وتعمل مطربة مهرجانات، وجاءت لتحيي فرحًا مع فرقتها داخل فندق «فارس»، ولكن كان اللقاء الأول بينهما حاد المعاملة.

ويحاول «الغلاب» المحامي الخاص بـ«فارس» إقناعه بأن يتزوج من موظفة الفندق الجديدة «كروانة»، إلا أنه يرفض بشدة بسبب مظهرها وملامح وجهها القبيحة.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

تدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار كوميدي متصل منفصل، ويجسد مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، إلا أنه يتورط في شرط بوصية جده يلزمه الزواج قبل 60 يومًا، مقابل الحصول على الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

يقبل «فارس» شرط جده، حتى يسدد الديون التي تهدده بالحبس، ويساعده في البحث عن عروسة المحامي الخاص به «غلاب»، إلا أنهم يفشلون في كل مرة لأسباب مختلفة.

فريق عمل مسلسل «فارس بلا جواز»

مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، راندا عبدالسلام، محمد ثروت، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم مي كساب، ويزو، عائشة عثمان، بشرى، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، سامي مغاوري، داليا البحيري، أوس أوس، بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.