الفنان أحمد حلاوة: نجاح الاختيار وهجمة مرتدة سببه تضافر الجهود

قال الفنان أحمد حلاوة، إن نجاح مسلسلي «الاختيار 2» و«هجمة مرتدة»، والذين شارك فيهما، يأتي بسبب تضافر جهود الكثير من الجهات ومديري الإنتاج وممولي الإنتاج، «كل ده بيوصل مع كاتب السيناريو والمخرج وباقي العناصر الأخرى من نجوم العمل، وهم أحد أسباب استمتاع الناس بالعملين».

هناك تطور كبير في الدراما والأعمال الفنية المصرية

وأضاف «حلاوة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء المحروسة»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن هناك تطورا كبيرا في الدراما والأعمال الفنية المصرية، ووجود عدد من الأعمال التي ظهرت خلال الموسم الرمضاني الحالي دون المستوى لا يعني كون باقي الأعمال الدرامية ليست جيدة.

حلاوة: شئ طبيعي أنه يحصل نوع من المشكلات أو أخطاء

وأوضح أن الدراما المصرية عالية جدا على مستوى الدرامي والتصوير والتقنية المتبعه في الأعمال الدرامية: «فيه مستوى عالي جدا من التصوير والإخراج، وشئ طبيعي أنه يحصل نوع من المشكلات في بعض الأعمال أو الأخطاء، مش مشكلة وده طبيعي».

ووصف «حلاوة» الفنان ياسر جلال ودوره في مسلسل «ظل راجل» كونه «حته بسكوته»، «هو وأخوه رامز متربين أوي، وسيبك من شقاوة رامز دي بردو، هما متربين جدا وبيتهم بيت أصول، وياسر جلال من النوع الطيع وبيتكسف وخادم للكل».