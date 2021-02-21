أحمد حلاوة: «شوفت مكي في لوكيشن الاختيار من أسبوع وكان كويس»

تمنى الفنان أحمد حلاوة الشفاء العاجل، للفنان أحمد مكي، بعدما أصيب بفيروس كورونا، أمس السبت، قائلًا: «ربنا يقومه بالسلامة ويرجع التصوير في أقرب وقت»، قائلًا لـ«الوطن»، إن اللقاء الأخير الذي جمعهما كان داخل لوكيشن «الاختيار 2»، قبل نحو أسبوع، موضحًا: «مشوفتهوش الأيام اللي فاتت دي، وكان كويس أوي، ومش عارف هنرجع نصور إمتى الأيام الجاية».

وحرص أحمد حلاوة، على طمأنة جمهوره، بعد اختلاطه بأحمد مكي، قبل أسبوع، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، ولم تظهر عليه أي أعراض سلبية.

وأشار إلى أنه يُشارك في موسم رمضان المُقبل، من خلال 3 أعمال درامية دفعة واحدة، وهم «الاختيار 2»، و«ضل راجل» و«هجمة مرتدة».

إيناس مكي بعد إصابة شقيقها بفيروس كورونا: «اتحسد جامد.. ادعو له»

وكانت قد أكدت الفنانة إيناس مكي، إصابة شقيقها الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، وخضوعه حاليًا للعزل المنزلي، مطالبة الجمهور بالإكثار من الدعاء له، لحين التماثل للشفاء.

وقالت إيناس مكي، لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية لشقيقها أحمد مكي، حاليًا مستقرة، لا سيما عملية التنفس، مؤكدة أنّه لا يعرف مصدر الإصابة تحديدًا، خصوصًا أن حياته الفترة الأخيرة، ما بين «الجيم» ولوكيشن التصوير.

واعتبرت إيناس مكي، إصابة شقيقها بأنه «حسد»، أصيب به بعد ردود الفعل الإيجابية الضخمة بشأن برومو مسلسل «الاختيار 2»، قائلة: «أحمد فعلًا بقى بالنسبة لي رمز لتنفيذ العين.. العين بتشرق عنده بطريقة غير طبيعية».