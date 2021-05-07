خبير نقل دولي: الطريق الساحلي الدولي خططته الأمم المتحدة

قال الدكتور حمدي برغوث، خبير النقل الدولي واللوجيستيات، إن الطريق الساحلي الدولي والذي سيتكون من 5 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للرصف الخرساني مخصصة للشاحنات، هو طريق محور عالمي، وتم تخطيطه من الأمم المتحدة.

برغوث: ذلك الطريق يربط شمال أفريقيا بأوروبا

وأضاف «برغوث»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المواجهة»، والذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ذلك الطريق يربط شمال أفريقيا كاملا بأوروبا، قادما من المغرب مارا بالجزائر حتى تونس وليبيا ليدخل مصر عن طريق السلوم، ويخرج من بورسعيد وصولا للإسماعيلية ومنه إلى سيناء ليكمل مساره لفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا وصولا بأوروبا.

وأوضح أن إنشاء الطرق يعني حضارة وتنمية مستدامة على ضفاف الطريق، وفي تلك المناطق دائما ما يكون هناك تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي، كما توجد أهداف كثيرة جدا من الاستثمار في الطرق.

وأكد أن الهدف من ذلك الطريق هو ربط قومي كامل بهذه المنطقة شمال مصر بالبحر المتوسط بخطة تنمية متكاملة، ويعيش على هذا الخط 20 مليون مصري، ابتداء من شمال سيناء وصولا للدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة: «هو طريق تنمية بمعني الكلمة، وفي 2006 اقترح إنشاء طريق تنمية يربط توشكى بالإسكندرية من الجنوب في شمال مصر».