حملات نظافة وتمهيد طرق وتشجير وصيانة الإنارة بقرى مراكز أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حالتها وتسهيل المرور والانتقال عليها للتيسير على المواطنين في الانتقالات الداخلية، فضلًا عن تنفيذ أعمال لتجميل وتشجير الشوارع والميادين لتظهر بالمظهر اللائق، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على كافة الظواهر السلبية وتحقيق الانضباط للمدن والمراكز وظهورها بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة، والعمل على تنفيذ خطط الدولة للنهوض بالصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل نفذت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم والبداري وصدفا حملات نظافة وتسوية وتمهيد للطرق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ففي مركز ومدينة الغنايم واصلت الوحدة المحلية، جهودها في رفع مخلفات القمامة تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز وتكثيف العمل لرفع كافة مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية بعدة مناطق بمدينة الغنايم والقرى التابعة بناءً على خطة عمل محددة للقضاء على كافة تجمعات القمامة، كما تم تنفيذ أعمال تجميل وتشجير منطقة المثلث بحري الغنايم بمشاركة إدارة البيئة وقسم البساتين وجاري العمل في عدة مواقع من أجل الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وفي مركز البداري تم شن حملة نظافة مكبرة وتسوية وتمهيد طرق داخلية تحت إشراف محمد حسن رئيس المركز، وذلك بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للمركز بناءً على توجيهات محافظ أسيوط لخلق بيئة نظيفة للمواطنين وتسهيل الانتقالات الداخلية وحركة السير، حيث تم رفع كافة نواتج التطهير وتجمعات القمامة وتمهيد وتسوية الطريق الموازي للطريق السريع بطول 2 كم ابتداءً من كوبري المرور وحتى مدخل السنطة البيضاء فضلا عن صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة بقرية نجوع المعادي.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف حسين كشك رئيس المركز، بحملة لتسوية وتمهيد الطرق الداخلية ومنها طريق جسر الطراد بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للمركز من جليدرات ولوادر وقلابات لرفع مخلفات أعمال التمهيد والتسوية للطرق لتسهيل الانتقالات للمواطنين ورفع كفاءة الشوارع.