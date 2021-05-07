محمد ثروت: «أبويا كان زملكاوي بس أنا مليش في الكورة» (فيديو)

أكد الفنان محمد ثروت، أنه ليس له علاقة بكرة القدم من قريب أو بعيد، كل ما يعرفه عنها فقط، أن والده كان يشجع نادي الزمالك، وكان يذهب معه إلى «القهوة» ليشاهد المباريات ويجلس هو بجواره لطلب زجاجات المياة الغازية، قائلا: «مليش في الكرة، وكل اللي فاكره أن أبويا كان زملكاوي وكان هو يتفرج على القهوة على الماتشات وأنا جنبه بطلب حاجة سقعة كل شوية وخلاص».

وأوضح «ثروت»، خلال لقائه مع برنامج «رمضان أحلى»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي مثل علاقته بكرة القدم، لا يفهم فيها أيضا ولا يحبها.

وحول دوره بمسلسل «بين السما والأرض»، المذاع حاليا ضمن الأعمال الدرامية المتنافسة على الموسم الرمضاني 2021، أشار إلى أنه يجسد دورا جديدا عليه، لافتا إلى أنه يقدم شخصية تراجيدية مُركبة، موضحا أنه تم ترشيحه لتلك الشخصية من قبل مخرج العمل ماندو العدل، كاشفا أنه أصيب «بخضة»، حين تم ترشيحه لهذا المسلسل، لأنه يعلم جيدا أنه سيتم مقارنته بما قدم بفيلم «بين السما والأرض»، الذي يعد واحدا من أحسن مائة فيلم على مستوى السينما المصرية.

وأردف أنه بمجرد ترشيحه للدور وحصوله على سيناريو العمل، كان حريصا على قراءة الرواية الأصلية التي استمد الفيلم أحداثه منها، ومن بعده المسلسل المعروض حاليا، ومن بعدها قرأ سيناريو المسلسل، ثم تناقش مع مخرجه في أكثر من تفصيلة حتى وصل إلى الشكل والأداء، الذي قدمهما بهذا العمل الدرامي.

«بين السما والأرض» مسلسل عن رواية للأديب نجيب محفوظ، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته الفنانون هاني سلامة وسوسن بدر وأحمد بدير ويسرا اللوزي ومحمد لطفي ونجلاء بدر ودرة وندي موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفي ومحمود الليثي.