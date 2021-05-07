أحمد العوضي يكشف لـ «الوطن» تفاصيل إصابته وياسمين عبدالعزيز بـ كورونا

أكد أحمد العوضي في تصريحات لـ «الوطن» خبر إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ياسمين عبدالعزيز، أثناء تصوير مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي حقق نجاح كبير منذ الحلقات الأولى من عرضه في السباق الرمضاني.

وعن حالتهما الصحية، قال «العوضي»، إن حالتهما الصحية جيدة وأنهما يخضعان في الوقت الحالي لعزل منزلي، وعن تصوير مشاهدهما الأخيرة في مسلسل «اللي مالوش كبير»، أكد أنهما انتهيا من التصوير.

يذكر أن مسلسل «اللى ملوش كبير»، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين «جونيور» وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.