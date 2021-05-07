حنان مطاوع: القادم في «القاهرة كابول» أقوى وأهم على مستوى الأحداث

كشفت الفنانة حنان مطاوع، التي تشارك بالموسم الرمضاني الحالي عبر بوابة مسلسل «القاهرة كابول»، أن القادم على مستوى الحلقات المقبلة من «القاهرة كابول» سيكون أقوى وأهم على مستوى الاحداث، من الذي قدم بالعمل حتى الآن، موضحة أن أهم ما يميز هذا المسلسل أنه يقدم ردودا كثيرة للتساؤلات تدور في أذهان الشباب، كما أنه يعتبر أجراسا تنبه من ناقوس الخطر الإرهابي.

وأضافت «مطاوع»، خلال لقاء مع قناة «العربية»، أنها تجسد بالعمل شخصية الفتاة «منال»، التي تبدو من الوهلة الأولى أنها فتاة عادية تماما، موضحة أنه هذا ليس بصحيح فمنال هي تجسيد حي للبنت المصرية الصميمة صاحبة الدم الخفيف والانطلاق والعفوية والجدعنة والوضوح ومواقفها الرجولية وقت الشدة، لافتة إلى أنها توضع بمواقف أصعب منها وبعيدة عن طبيعتها طيلة أحداث العمل.

حنان مطاوع: الجمهور مهما قال هو اللي صح

وحول آراء بعض الجماهير في المسلسل وانتقادهم بانه يقدم رسائله بشكل مباشر، أشارت بطلة مسلسل «القاهرة كابول»، إلى أنها تؤمن بأن الجمهور طالما قال وانتقد أي شئ، فهو على صواب، قائلة: «أنا دايما مع الناس، وطالما الناس حست حاجة، صحيح أحيانا بيبقى ليا رأي مختلف، بس طالما كتير من الناس قالوا حاجة معينة، لاء يبقى هم اللي صح»، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأجدر بالرد على تلك الانتقادات هو مؤلف العمل الكاتب عبدالرحيم كمال.

وأردفت أن مؤلف العمل، من الممكن أن يكون قد قصد هذه المباشرة في تقديم رسالة العمل، لأن الفترة الحالية تتطلب من القوة الناعمة المتمثلة في الفنون، أن ترد على تساؤلات كثيرة بشكل مباشر وواضح، لأن هذا يكون أكثر تأثيرا في نفوس الجميع من البرامج الإعلامية أو حتى الكتب، موضحة أن هذه الوسائل تؤثر في الناس بالفعل، ولكن ليس بالحجم الذي تحققه القوة الناعمة.