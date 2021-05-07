مقتل 3 قيادات في تنظيم «داعش» الإرهابي في بغداد

أعلنت الأنظمة الأمنية العراقية مقتل 3 قيادات في تنظيم «داعش» الإرهابي، واعتقال رابع في عمليات متفرقة شملت مناطق بالعاصمة العراقية «بغداد»، أمس الخميس.

وقال جهاز «مكافحة الإرهاب» العراقي، في بيان، إن قطاعات بالجهاز نفذت عمليات متفرقة بمناطق بـ«بغداد» أسفرت عن القبض على أمير قطاع ما يسمى الجنوب المكنّى «أبو حنان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح جهاز «مكافحة الإرهاب»: «بعد التحقيق مع المعتقل والمعلومات التي تم الحصول عليها منه تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ عمليات في مناطق الحركاوي بناحية اليوسفية ومنطقة الدورة والرضوانية والزيدان، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر داعش يعملون في (ولاية جنوب بغداد) وهم كل من أبو أسامة وأبو ربيع وأبو سارة وسبق لهم المساعدة في تنفيذ العملية الانتحارية في ساحة الطيران ببغداد قبل أشهر».

وتعهد جهاز مكافحة الإرهاب بأنه «لن يهدأ، وتنظيم داعش لن يهنأ والأيام القادمة ستكون ضرباتنا أشد وأقسى على عناصرهم الجبانة»

وتشهد مناطق متفرقة من العراق بشكل شبه يومي عمليات عسكرية وأمنية تشارك فيها مختلف قطاعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية بمساندة من قبل قوات «التحالف الدولي» بقيسادة الولايات المتحدة، لمطاردة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي التي تنشط بين الحين والآخر في تنفيذ عمليات بمناطق متفرقة من البلاد.

برلماني عراقي يدعو إلى إخضاع عودة العوائل النازحة في «مخيم الهول» في سوريا الى تقييم أمني

من جانبه، دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق، مهدي تقي، أمس الخميس، الى إخضاع عودة العوائل النازحة في «مخيم الهول» في سوريا الى تقييم أمني.

وقال «تقي» خلال حديث لقناة «السومرية» الإخبارية، إن عودة العوائل النازحة في مخيم الهول يجب أن تخضع لتقييم أمني جيد لمنع عودة عناصر التنظيم الإرهابي إلى الموصل.

وفي سياق آخر، قضت قوات الأمن الجزائري أمس الخميس، على إرهابي بولاية «المدية» جنوب العاصمة الجزائر خلال عملية أمنية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إنه في إطار مكافحة الإرهاب قامت أحدى وحدات الجيش بعملية بحث وتمشيط بجبل الشاون بولاية المدية مما أسفر عن مقتل إرهابي.

وأشارت الوزارة الجزائرية، إلى مصادرة رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن ذخيرة.