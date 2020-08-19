الدفاع الجزائرية: تدمير 3 مخابئ للإرهابيين وضبط عنصري دعم لهم

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران شمال غربي البلاد وبرج باجي مختار جنوب البلاد، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى "3 مخابئ للجماعات الإرهابية و7 قنابل تقليدية الصنع"، خلال عملية بحث وتمشيط بولاية جيجل شمال شرقي البلاد، بالإضافة إلى قنبلتين بكل من ولايتي المدية والشلف شمال الجزائر، وذلك في عمليات نفذتها خلال أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم، إن قوات الجيش نفذت خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الجاري عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة، والاستعداد الدائم للقوات المسلحة في مختلف المناطق.

وأضافت الوزارة الجزائرية أنه "في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت قوات الجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وبرج باجي مختار، في حين كشفت ودمرت 3 مخابئ للجماعات الإرهابية و7 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بولاية جيجل وقنبلتين بكل من المدية والشلف".

وأشارت إلى أن حرس السواحل والدرك الوطني أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 379 شخصًا كانوا على متن قوارب بكل من وهران وتلمسان شمال غربي البلاد والشلف شمال الجزائر وسكيكدة وعنابة والطارف شمال شرقي الجزائر، فيما جرى توقيف 62 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان شمال غربي الجزائر وإن أميناس وإن صالح جنوب البلاد.