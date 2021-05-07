مؤشر «داو جونز» الأمريكي يغلق مرتفعا على 34545.11 نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول أمس الخميس، مدعومةً بتقارير إيجابية بشأن إعانة البطالة الأسبوعية.

وصعد مؤشر «داو جونز»، 0.92% ليغلق على 34545.11 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز»، 0.82% مسجلاً 4201.58 نقطة.

وارتفع «مؤشر ناسداك»، 0.37% إلى 13632.84 نقطة، بينما تراجعت أسهم صناع اللقاحات بعد دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لخطط إسقاط براءات اختراع تطعيمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وانخفضت أسهم فايزر ومودرنا ونوفافاكس، وجميعها شركات تعمل في صناعة لقاحات كورونا، فيما استقر سهم جونسون أند جونسون دون تغير يذكر.

وقلصت أسهم مودرنا خسائرها بعد أن قالت إن دولا في أنحاء العالم ستواصل شراء لقاح كورونا منها لسنوات حتى في حالة إسقاط براءات الاختراع.

وأغلقت أسعار النفط منخفضة، أمس الخميس،، متخلية عن مكاسبها المبكرة تحت ضغط تنامي إصابات كورونا في الهند ومناطق أخرى.

انخفاض خام برنت 87 سنتا بما يعادل 1.3%

وهبط خام برنت 87 سنتا بما يعادل 1.3% ليتحدد سعر التسوية عند 68.09 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

كما انخفضت، العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا أو 1.4% إلى 64.71 دولار عند الإقفال.

وكان الذهب، قفز أكثر من 1%، أمس الخميس، مدفوعا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية ليتخطى مستوى 1800 دولار المهم نفسيا.

وبلغ سعر الذهب 1815.80 دولار للأونصة، أعلى مستوى منذ 16 فبراير الماضي، فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7% لتصل إلى 1814.50 دولار.

وارتفعت الفضة، 3.1% إلى 27.33 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1241.61 دولار.

وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 2923.07 دولار للأونصة، بعد أن صعد إلى ذروة غير مسبوقة عندما سجل 3017.18 دولار الثلاثاء الماضي بسبب شح المعروض من المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات.