العاصي: إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد كورونا تتم بشكل مكثف

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، إن إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تتم بشكل مكثف بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مساعد وزير السياحة: الإدارة المختصة بالرقابة قامت بفحص 207 منشآت فندقية و50 منشأة سياحية

وأوضح العاصي، أن الإدارة المختصة بالرقابة بالوزارة قامت بفحص 207 منشآت فندقية و50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكان علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، قال أمس الخميس، إنه تقرر استمرار فتح الشواطئ بالمنشآت الفندقية خلال أيام عيد الفطر المبارك، إضافة إلى استمرار فتح المطاعم والكافيتريات داخل الفنادق، وعدم خضوعها لمواعيد غلق المطاعم والمحال الواردة بقرار اللجنة الوزارية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف «عابد»، خلال المنشور رقم 57 لسنة 2021، أنه تقرر استمرار تطبيق الضوابط المقررة حاليًا لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالفنادق، وبحد أقصى 300 فرد، على أن تنتهي تلك المناسبات في التاسعة مساء مع الالتزام بتطبيق جميع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد «العاصي»، أن إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لـ«كورونا» تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار مساعد وزير السياحة، إلى أنه سوف يتم في القريب العاجل الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتين تستقبلان العدد الأكبر من السائحين في مصر لما تتمتعان به من أماكن مفتوحة وطبيعة خلابة وشمس دافئة وجو صحي مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة أشاد بها أكثر من 2.5 مليون سائح توافدوا إلى مصر منذ عودة السياحة في يوليو الماضي وحتى الآن.