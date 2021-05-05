تعرف على الإجراءات الأمنية بجنوب سيناء لـ«عودة السياحة الروسية»

تستعد مدينتي شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء والغردقة بالبحر الأحمر لاستقبال السياحة الروسية عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن السياحة الروسية تعد من أهم الأسواق السياحية في مصر، حيث يفضل الروس قضاء إجازاتهم في منتحع شرم الشيخ للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

وعقد اللواء خالد فودة، إجتماع أمني موسع، بحضور اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة، ومدير مطار شرم الشيخ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، حيث تم مناقشة الإجراءات الأمنية المشددة التى سيتم تطبيقها تمهيدا لعودة السياحة الروسية إلي مدينة السلام.

وشدد المحافظ خلال اللقاء علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية التي أصدرها اللواء أحمد الألفي مدير الأمن حتي تعود السياحة إلي سابق عهدها، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين السائحين داخل المدينة وخلال التنقل من شرم الشيخ إلي المدن والمقاصد السياحية بالمدن الأخرى.

وتابع: «أن شرم الشيخ مستعدة تماماً وترحب بالسائحين الروس»، لافتاً إلي أنه تم تطعيم أكثر من 90 % من العاملين في مجال السياحة بشرم الشيخ وجاري تطعيم العاملين في البازارات والأسواق والمتعاملين مع السائحين والعاملين المراكب واللنشات السياحية وجاري بحث تطعيم جميع سائقي التاكسي بشرم الشيخ.

الفنادق مستعدة لاستقبال الروس

واستطرد: أن جميع فنادق شرم الشيخ جاهزة لعودة السياحة الروسية مرة أخري، مشيرا إلي أنه جري استغلال فترة توقف السياحة بتطوير الفنادق لتصبح علي أعلي مستوي، حيث تم رفع جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية وإعادة تدريب العمالة في إطار الاستعدادات الخاصة بعودة السياحة الروسية لشرم الشيخ.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ شهدت إنشاء عدة مشروعات تشمل مشروعات البنية الأساسية ومشروعات لخدمة الاستثمار والقطاع السياحي، حيث تم إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه، مع إنشاء ميادين واستراحات للسياح علي طول طريق السلام، بالإضافة إلي إنشاء مركز عالمي لخدمة الاستثمار والمستثمرين.