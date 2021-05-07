فوز تاريخي: انتخاب نائب لـ«المحافظين البريطانيين» بأحد معاقل «العمال»

حقق حزب «المحافظين» البريطاني، فوزا تاريخيا في الانتخابات المحلية، بانتخاب نائب له في منطقة «هارتلبول» أحد معاقل «حزب العمال» المعارض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن المحافظين، فازوا بـ15529 صوتًا، بينما سجل حزب العمال 8589 صوتا فقط، وهزمت جيل مورتيمر مرشح حزب العمال الدكتور بول ويليامز بفارق 6940 صوتا.