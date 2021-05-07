صحيفة أمريكية: 70 مليون جرعة من لقاح «جونسون» معرضة للإيقاف

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلا عن مصادرها، إنه قد يتم وقف استخدام نحو 70 مليون جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الولايات المتحدة، بسبب احتمال تلوثها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت أنباء في وقت سابق، إلى حدوث خطأ في أحد مصانع شركة «جونسون أند جونسون» في بالتيمور حيث تم الخلط بين مكونات لقاحين مختلفين مضادين لـ«كورونا»، ونتيجة لذلك تم إفساد 15 مليون جرعة من اللقاح.

وأضافت المصادر: تشعر إدارة «الغذاء والدواء» الأمريكية بالقلق من احتمال وجود تلوث في دفعات أخرى من اللقاحات، التي تم إنتاجها في نفس الوقت مع الجرعات الملوثة.

وأوضحت المصادر، أن هذه الإدارة الرقابية الأمريكية، تنظر حاليا في موضوع وقف استخدام حوالي 70 مليون جرعة من لقاحات «جونسون أند جونسون» التي تم إنتاجها في المصنع.

وتابعت «نيويورك تايمز قائلة، إن العدد الإجمالي للجرعات المشبوهة من لقاحات «جونسون» التي وصلت إلى دول الاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب إفريقيا، يتراوح من 6 إلى 9 ملايين.

وتم إيقاف ملايين الجرعات من اللقاح والذي تنتجه شركة «إيمرجينت بيو سولوشن «Emergent BioSolutions » في أوروبا وجنوب إفريقيا وكندا كإجراء احترازي.

مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب إفريقيا: لا يوجد دليل على أن أيا من الجرعات التي تلقيناها كانت ملوثة

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب إفريقيا، إنه لا يوجد دليل على أن أيا من الجرعات التي تلقوها كانت ملوثة، لكن المشكلات التي تم تحديدها في بالتيمور أدت إلى إبطاء جهود التطعيم أثناء تقييمات إضافية للجودة كإجراء احترازي.

واشار مسؤولون إلى أن بعض الجرعات من دفعة واحدة من اللقاح المنتج في إيمرجينت تدار في أوروبا دون مشاكل.

كانت السلطات الصحية الكندية قررت في وقت سابق، تعليق استخدام لقاح مضاد لـ«كورونا» تنتجه شركة «يانسن فارماسوتيكلز»، وهي أحد فروع شركة «جونسون أند جونسون».

ويأتي قرار التعليق، على إثر فتح تحقيق مع شركة «يانسن فارماسوتيكلز» الواقعة في الولايات المتحدة، بشأن جودة لقاحاتها.