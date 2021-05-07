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صرف إعانات طوارئ لـ2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

كتب:

الوطن
09:43 ص | الجمعة 07 مايو 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 3 ملايين و473 ألفا و631 جنيها من الصندوق بالوزارة، لـ2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح «سعفان» أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة تم إنشائه بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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