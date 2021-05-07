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تعيين 1123 شابا منهم 63 من ذوي الهمم في الإسماعيلية

كتب:

الوطن
10:00 ص | الجمعة 07 مايو 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بتعيين 1123 شاباً، منهم 63 شابا من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2264 شابا.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر، وكيل المديرية بالإسماعيلية، أشار فيه إلى أنه خلال مارس الماضي، قامت المديرية باستخراج 1079 شهادة قياس مستوى المهارة، و646 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 76 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وتم تحويل 55 منها للقضاء، وحفظ شكوتين، و15 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف، أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 112 ألف جنيه لـ36 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ3660 عاملا غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 247 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 24 محضراً، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 92 عاملا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 31 منشأة، وتحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 218 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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