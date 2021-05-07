القوى العاملة في أسبوع.. توفير 4176 فرصة وتحصيل 700 ألف جنيه مستحقات 

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 30 أبريل إلى 7 مايو الجاري- منها وزير القوى العاملة يوجه رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وتوفير 4176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات، وتعيين 11 ألفاً و604 شباب في 7 محافظات، وتحصيل 700 ألف جنيه مستحقات لمصريين في 3 دول، ورفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية اعتبارا من 17 مايو الجاري لـ 3 فئات من العمال.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال قال فيها : "في هذه المناسبة أقدم رسالة حب وتقدير لكل عامل علي أرض مصر.. من كل أطياف المجتمع اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مشيرا إلى أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه، مشددًا على الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير القوي العاملة :إن عيد العمال الذى نحتفل به أول مايو من كل عام هو تكريم لكل السواعد القوية التي ما غاب عنها فى يوم من الأيام ولا أشغلها العمل فى المصانع والمزارع، والمشاريع المختلفة عن ثوابتها فى خدمة الوطن، والتمسك بترابه، وبالقيم العربية والإسلامية والوقوف بشرف مع القضايا الوطنية فى كل أرجاء الوطن العربي .

وأكد سعفان أن عمال مصر حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم، ونجحت الدولة المصرية بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب في استعادة مكانتها على مستوى العالم، واستعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات الرئاسية المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو 2021.

وأوضح سعفان أن هذه الفرصة متوفرة في 13 محافظة هي : القاهرة ، والإسكندرية ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، والبحيرة، ودمياط ، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أبريل 2021 في النشرة السابقة وعددها 1213 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وافتتح وزير القوي العاملة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير مركزي شباب السماكين شرق، والإخيوة التابعين لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتفقد الوزيران يرافقهم محافظ الشرقية صالات الألعاب، وملاعب كرة القدم، فضلا عن تفقد معرض لمنتجات فتيات الأندية والمراكز، ويضم أعمالا فنية لأعضاء مركزالشباب شملت مشغولات يدوية من (الخزف والفخار والزجاج والبردي والتريكو والرسم)، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية وبعض أعضاء البرلمان عن المحافظة.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح جهود الوزارة، بالتعاون مع شركة أسمنت العامرية، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 50 عاملا بالشركة.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية نصت علي صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في زيادة الأجر الشامل بنسبة 7 % بحد أقصى مع استمرار صرف بدل الوجبة والوردية طبقاً للقواعد المعمول بها حالياً وحسب طبيعة العمل، بالإضافة إلى زيادة منحة الوفاة لتكون خمسمائة جنيه وثلاث أيام إجازة مدفوعة الأجر.

كما نعى وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، محمد وهبة الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة الذي وافته المنية بعد صراع قصير مع المرض، ويتقدمون بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من عمال مصر والعاملين باتحاد العمال ، والنقابة العامة، داعين الله أن يتغمده بخالص رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووافق وزير القوى العاملة ، علي ارسال وحدة تدريب متنقلة جديدة لمحافظة الإسكندرية ، تشرف عليها مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفيذها وزارة القوي العاملة للتدريب المهنى علي المهن المختلفة.

وقال الوزير إن الوحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة ، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية شهراً.

احتفلت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، في إطار احتفالات أعياد العمال ببدء التشغيل التجريبي للوحدة ، وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التشغيل التجريبي لها بحضور ياسر سعيد مدير المديرية ونواب البرلمان محمد حسين الحمامي، وأبو العباس التركي وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتم الإعلان عن عقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة.

وعلي جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين 11 ألفاً و 604 شباب في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات المنيا، وأسيوط، ودمياط، والسويس، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية ، بلغت 248 ألفاً و315 جنيها ، والتفتيش على 5475 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 8046 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 8046 عاملا.

كما شمل الحصاد، تلقي وزير القوى العاملة، تقريرين من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن حادث حريق مصنع سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية، وحادث حريق بمصنع "الحسن والحسين" لإنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، والذي نتج عن الأول مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين، وجاري التعرف على حجم الخسائر التي تكبدها المصنع ، اما عن الحادث الآخر فلم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق الدور العلوي من المصنع فقط وبداخله معدات وعدد من المراتب لكونه يستخدم كمخزن.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحفاظ علي حقوق العامل المتوفي والمصابين، وإبلاغ أسرة المتوفى خالص العزاء ومتابعة حالة المصابين أولا بأول وابلاغهم تمنياتنا بالشفاء العاجل .

وامتد الحصاد ليشمل مبادرة، "مصر بكم أجمل"، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقالت عطيات سيد أبو زيد مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل": إنه تم تنفيذ برنامج التدريب على التفصيل والخياطة بمحافظة دمياط ، والذي يعد أول برنامج الراغبين في ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى التفصيل والخياطة، ويستمر شهرين ويتدرب به ١٥ متدرباً من الجنسين بمختلف الإعاقات، وذلك بمركز تدريب دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وأعلن الوزير أن مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر ٢٥ ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وفي نفس الإطار قامت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بإحدي المشروعات القومية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة ، بشركتين من الشركات العاملة بالمشروع ، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وعلى جانب آخر ، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "فوزية. م.ي" من محافظة الشرقية لمساعدتها في الحصول علي معاش زوجها "محمد.ع.س" الذي كان يعمل بايطاليا وتوفي مصر في 14 فبراير 2021 ، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه ، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا ، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن رئيس مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور المعاش أو التعويض دفعة واحدة ، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان كان يعمل بإيطاليا ملتزما بسداد الأقساط التأمينية ، والنتيجة أن الأسرة تستحق معاش غير مباشر.

كما تلقى الوزير ، تقريرًا عبر المكتب ، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الملحق العمالي بميلانو في تقريره لوزير القوي العاملة: إنه يجب إجراء مسحة طبية ( التمبوني )بأحد المراكز الطبية الحكومية للتأكد من سلبية أو إيجابية المسحة علي أن يكون التقرير باللغة الانجليزية ، وتسجيل بيانات المواطن الشخصية وعنوان إقامته في ايطاليا، وذلك اثناء وجودك بالطائرة والتوقيع علي تعهد خضوعك لعزل منزلي لمدة 10 ايام من تاريخ دخولك ايطاليا، والالتزام بذلك لأن السلطات الايطالية تقوم بحملات للتأكد من التزام المواطنين بالتواجد في منازلهم في أثناء هذه الفترة ، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه إلى غرامة مالية كبيرة.

ونجح المكتب في تحمل صاحب عمل مرتب عامل مصري كاملا خلال فترة علاجه في أثناء وجوده في إجازة بالقاهرة وبحد أدني سنة كاملة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية ، وذلك بسداد ما قيمته 250 ألف جنيه مع تعهده بعودة العامل لعمله فور تمام شفائه .

وقال عزت عمران: إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تابع مع المكتب شكوى المواطن "مصطفى .م .أ" ، حيث تبين أنه مقيم بعين شمس بمحافظة القاهرة ويطلب التدخل لإنهاء خلافه مع صاحب العمل "حمادة. ح" من بلبيس بمحافظة الشرقية ، شارحا أنه أصيب في أثناء عمله منذ أكثر من عام ويتطلب تكاليف علاجه .

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولفت التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، إلي أن عدد الوافدين الذين تشملهم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالمملكة العربية السعودية بلغ نحو أكثر من سبعة ملايين وافد يعملون في مختلف منشآت القطاع الخاص.

ونجح المكتب في تسوية مشكلة 5 عمال مصريين ، وبلغت إجمالى مستحقاتهم 82 ألفاً و 680 ريالا سعودياً أى ما يوازى 345 ألفاً و 680 جنيها مصريا تقريبا.

وتلقى الوزير تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل ، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى المملكة قررت رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارا من 17 مايو الجاري ، وحددت 3 فئات مسموح لها بالسفر وهي : المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) كاملتين ، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما علي تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

كما استطاع المكتب حل مشكلة مواطن مصري بمساعدته في إنهاء إجراءات خروجه من المملكة وعودته إلي أرض الوطن، وذلك بعد استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية التي تم تجميد طلبه بسببها .

ووجه الوزير مكتب التمثيل العمالي بالرياض باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول العامل أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائي من المملكة ، وذلك بعد أن رصد المكتب فيديو لأحد المواطنين المصريين يرفع استغاثة لرئيس الجمهورية للمساعدة في عودته إلى أرض الوطن، في إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الإلكترونية.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا مستحقات من مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة بلغت إجماليها 66 ألفا و653 دولاراً، أي ما يوازي 104 آلاف و 271 جنيها مصريا تقريبا.

وبمتابعة الشكاوى مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان قال: إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام المكتب بتحصيل معاش شهري من مؤسسة الضمان لورثة 8 متوفيين لـ 35 مستحقاً بإجمالي 1931 دولار شهريا ، أي ما يعادل 30 الف جنيه تقريبا ، وهم ورثة المواطن المتوفى" رفعت.ع.م" بمبلغ 186 دولار، و"محمود.م.ع" 284 دولار، و"هاشم.ع.ع " 285 دولار، و"ممدوح.ج.م"262 دولار، و"حسان.م.م" 215 دولار و"ماجد.ي.م" 287 دولار، و"محمود.م .م" 153 دولاراً، ورثة المواطن المتوفى"أشرف.ر.خ" بإجمالي 241 دولار شهريا.