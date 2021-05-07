الغرفة التجارية تعلن أسعار الخضر والفاكهة بالإسماعيلية قبل العيد

أعلنت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، عن الأسعار الاسترشادية بشعبة الخضر والفاكهة لالتزام التجار بها خلال الأيام المقبلة وعيد الفطر.

أسعار الخضروات

وقال جلال الطاهر سكرتير عام الغرفة أن قائمة الأسعار للخضر على النحو التالي:

سعر البطاطس

تراوح سعر البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

وتراوح سعر البصل بأنواعه من 3.50 إلى 6.50 جنيه

سعر الطماطم

وترواح سعر طماطم فرز 1، 2 من 2.50 إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الكوسة

وترواح سعر الكوسة من 8 إلى 12جنيهات وذلك لقلة الكميات المعروضة بالسوق.

سعر الجزر

وتراوحت أسعار الجزر من 3.50 إلى 5 جنيهات

سعر الفلفل

وتراوحت اسعار الفلفل الرومي والشطة من 5 إلى 8 جنيهات

سعر الباذنجان

وترواح سعر الباذنجان الرومي والعروس من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر البسلة

وتراوحت اسعار البسلة من 6.50 إلى 8 جنيهات

سعر السبانخ

وتؤاوح سعر السبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الخيار

وتراوح سعر الخيار من 6.50 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وبالنسبة لأسعار الفاكهة جاءت على النحو التالي:

سعر الخوخ

تراوح سعر الخوخ السكري من 12 إلى 15 جنيه للكيلو، والبلدي من 10 إلى 12 جنيهات

سعر الموز

وتراوح سعر الموز من 9 إلى 12 جنيه، وسعر الشهد من 5 إلى 6.50 جنيهات.

سعر البرتقال

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 6.50 جنيهات.

سعر الجوافة

وتراوح سعر الجوافة من 10 جنيهات إلى 12 للكيلو.

وتراوح سعر اليوسفي موركيت من 10 إلى 12 جنيها، أما الفراولة من 8 إلى 10 جنيهات.

وتراوح سعر البطيخ من 25 إلى 50 جنيها وذلك حسب الحجم.

وقال الطاهر أنه تم التنبيه علي النجار ، بضرورة التزام بالأسعار الإسترشادية ومحاسبة المخالفين.