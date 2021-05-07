أسعار الحديد والأسمنت الجديدة تدخل حيز التنفيذ

ارتفعت أسعار حديد التسليح صباح اليوم الجمعة للمرة الثانية خلال 6 أيام، وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح ارتفعت بالرغم من تراجع الطلب خلال شهر رمضان الأقل طلبا.

وأضاف الزيني، أن أسعار حديد التسليح تتجة إلى مزيد من الارتفاع بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج منها البليت ومكورات الحديد وإلصاج والخردة.

أسعار حديد التسليح يباع بأسعار تتراوح بين 1450 و14200 جنيه للطن. وبيع حديد تسليح عز بـ 14200 جنيه للطن، وحديد تسليح المصريين بـ 14100 جنيها للطن، وسجل حديد عز بشاي 1450 جنيها للطن.

وفيما يتعلق بأسعار الإسمنت في الأسواق

وتتراوح أسعار الأسمنت بين 835 و895 جنيها للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت بالشركة العربية للأسمنت 895 جنيها، فيما سجلت شركة المنيا للأسمنت 835 جنيها، وبيع أسمنت السويس بـ885 جنيها الأسمنت، وحلون بيع بـ 880 جنيها للطن.

ما ذا حدث في سواق مواد البناء :

قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن سعر بيع الحديد التسليح في شهر رمضان حاجز الـ 14 ألف جنيه، الأقل طلبا وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال 6 أيام فقط.

وكانت شركات حديد التسليح قد أعلنت في بداية الشهر الجاري مايو 2021، ارتفعت لأسعار الشهرية لبيع حديد التسليح في الأسواق بارتفاع تراوح ما بين 150 و300 جنيه للطن.

ويأتي ذلك بعد ثبات استمر أكثر من شهرين على التوالي حيث رفعت الشركات حديد التسليح مرتين.

ورفعت شركات حديد التسليح اليوم الجمعة الأسعار للمرة الثانية ليباع ما بين 14.50 و 14.200 الف جنيه، وذلك عبر رسائل sms مقابل 14700 و14 ألف جنيه قبيل 6 أيام.

وأرسلت شركات حديد التسليح الأسعار الجديدة للوكلاء والتجار عبر رسائل SMS

كانت أسواق مواد البناء، قد شهدت حالة من الركود في المبيعات خلال الفترة الماضية وخاصة في شهر رمضان ..

وأرجع الزيني الارتفاعات إلى تعظيم أرباح الشركات وارتفاع أسعار الخامات كصاح والخردة ومكورات حديد التسليح والبلييت.

وقال إن عددا كبيرا من شركات حديد التسليح ومصانع الدرفلة ثبتت الأسعار حتى آخر أبريل الماضي، نتيجة لاستقرار الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي وزيادة المخزون في المخازن.

وفيما يتعلق بأسعار الاسمنت فإن هناك استقرار في السوق المحلية

وأكد الزيني أن عددا كبيرا من شركات الأسمنت قد أرسلت رسائل sms تتضمن استقرار أسعار الأسمنت، بيع الأسمنت السائب - تسليم أرض المصنع، للطن اليوم الجمعة.

وكانت شركات الاسمنت قد رفعت الأسعار لتعظيم الأرباح وهو أسلوب تلجا إليه الشركات ليست مقصورة على الأسمنت فقط، ولكن على حديد التسليح أيضا في وقت قصير أو طويل، وتحدد الشركة بموجبه السعر والمدخلات.

ووصف الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاعات أسعار طن - حديد التسليح - غير مبررة وأصابت الأسواق بالشلل التام، وخاصة بداية من شهر نوفمبر من العام الماضى ما أدى إلى تراجع عمليات البناء، وأبطأت حركة البناء.

وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة جاءت في شهر نوفمبر لحديد التسليح أبطأت من حركة البناء وتوقف عدد كبير من شركات المقاولات عن البناء نتيجة ارتفاع الأسعار والتعاقدات بالأسعار القديمة، وهو ما يزيد من الأعباء على شركات المقاولات.

وفي السياق ذاته توقع الزيني، انتعاشة محدودة في مواد البناء بعد العيد بسبب الانتهاء من الموافقة على تراخيص البناء.