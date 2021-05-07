أسماء شهداء الواحات.. لوحة شرف على جبين الوطن
كتب:
محمد سيف
11:59 ص | الجمعة 07 مايو 2021
تعبيرية
«جميع أفراد المأمورية شهداء يا فندم»، تلك المقولة أو الاستغاثة تلقتها الشرطة من دورية التمشيط والدعم التي تحركت بعد انقطاع الاتصال بمأمورية الواحات، وذلك بعد التعرض لهجوم على يد إرهابيين من خلية الإرهابي الليبي أحمد المسماري، في صحراء الواحات يوم 20 أكتوبر 2017، والتي استشهد فيها 11 ضابطًا ورقيب شرطة و4 مجندين.
وعرضت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 معركة الواحات وأسماء الشهداء.
أسماء الشهداء معركة الواحات
من قطاع الأمن الوطني
المقدم أحمد فايز عبد الحافظ خريج دفعة 1995
المقدم محمد عبد الفتاح خريج 1999
المقدم أحمد جاد دفعة 1999
الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد
من العمليات الخاصة
العميد امتياز كامل
الرائد محمد وحيد حبشي دفعة 2000
النقيب إسلام مشهور
النقيب عمرو صلاح
النقيب كريم أسامة فرحات
النقيب أحمد طارق أحمد زيدان
النقيب أحمد حافظ أبو شوشة
رقيب شرطة أنور محمد الدبركي
مجند بطرس سليمان مسعود
مجند محمود ناصر
مجند حسن زين العابدين محمد
المجند عمر فرغلي أحمد
تنفيذ حكم الإعدام
نفذ حكم الإعدام على الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، والمتهم الرئيسي في حادث الواحات، ليبي الجنسية، وتدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، والتي تمكنت القوات من إعادته سالما بعد مداهمة مكان احتجازه وقتل عدد من الإرهابيين.
المأمورية في الكيلو 135 بطريق الواحات
ووردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 على طريق الواحات بعمق الصحراء، مكاناً لاختبائها، وتم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت الأعيرة النارية تجاهها، وبادلهتا القوات بإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من العناصر الإرهابية.