أسماء شهداء الواحات.. لوحة شرف على جبين الوطن

«جميع أفراد المأمورية شهداء يا فندم»، تلك المقولة أو الاستغاثة تلقتها الشرطة من دورية التمشيط والدعم التي تحركت بعد انقطاع الاتصال بمأمورية الواحات، وذلك بعد التعرض لهجوم على يد إرهابيين من خلية الإرهابي الليبي أحمد المسماري، في صحراء الواحات يوم 20 أكتوبر 2017، والتي استشهد فيها 11 ضابطًا ورقيب شرطة و4 مجندين.

وعرضت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 معركة الواحات وأسماء الشهداء.

أسماء الشهداء معركة الواحات

من قطاع الأمن الوطني

المقدم أحمد فايز عبد الحافظ خريج دفعة 1995

المقدم محمد عبد الفتاح خريج 1999

المقدم أحمد جاد دفعة 1999

الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد

من العمليات الخاصة

العميد امتياز كامل

الرائد محمد وحيد حبشي دفعة 2000

النقيب إسلام مشهور

النقيب عمرو صلاح

النقيب كريم أسامة فرحات

النقيب أحمد طارق أحمد زيدان

النقيب أحمد حافظ أبو شوشة

رقيب شرطة أنور محمد الدبركي

مجند بطرس سليمان مسعود

مجند محمود ناصر

مجند حسن زين العابدين محمد

المجند عمر فرغلي أحمد

تنفيذ حكم الإعدام

نفذ حكم الإعدام على الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، والمتهم الرئيسي في حادث الواحات، ليبي الجنسية، وتدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، والتي تمكنت القوات من إعادته سالما بعد مداهمة مكان احتجازه وقتل عدد من الإرهابيين.

المأمورية في الكيلو 135 بطريق الواحات

ووردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 على طريق الواحات بعمق الصحراء، مكاناً لاختبائها، وتم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت الأعيرة النارية تجاهها، وبادلهتا القوات بإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من العناصر الإرهابية.