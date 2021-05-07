مزود بكاميرا.. حذاء ذكي للمكفوفين للسير بأمان

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن ابتكار علماء الكمبيوتر حذاء ذكي يساعد المكفوفين وضعاف البصر على تجنب العوائق المتعددة، يسمى «InnoMake»، من جانب شركة Tec-Innovation النمساوية، بدعم من جامعة «جراتس» للتكنولوجيا (TU Graz).

وبحسب الصحيفة، يتكون الابتكار من مستشعرات فوق صوتية مقاومة للماء متصلة بطرف كل حذاءً، والتي تهتز وتصدر أصواتًا بالقرب من العوائق، وكلما اقترب مرتديها من العائق، زادت سرعة الاهتزاز، مثل جهاز استشعار وقوف السيارة في الجزء الخلفي من السيارة، الشركة المنتجة الآن على تضمين كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي كجزء من التكرار الجديد للحذاء المبتكر، حيث تبلغ تكلفة الحذاء تقترب من 2700 جنيه إسترليني بما يوزاي 58,914 ألف جنيه مصري.

أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية الموجودة على إصبع الحذاء تكتشف العوائق التي تصل إلى أربعة أمتار

وقال ماركوس رافر، مؤسس شركة «Tec-Innovation» وهو يعاني من إعاقة بصرية: «أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية الموجودة على إصبع الحذاء تكتشف العوائق التي تصل إلى 4 أمتار، ثم يتمّ تحذير مرتديها بالاهتزاز وأو الإشارات الصوتية، وهذا يعمل بشكل جيد للغاية وهو بالفعل مساعدة كبيرة لي شخصيًا».

ويعمل العلماء حاليًا على دمج نظام التعرف المعتمد على الكاميرا والمدعوم بالتعلم الآلي، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي (AI)، وستسمح الصور التي تمّ التقاطها بواسطة الكاميرا المدمجة في الأساس باكتشاف المزيد حول كل عقبة بينما يتجول مرتديها.

285 مليون نسمة ممن يعانون من الإعاقة البصرية عالميا

وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد المعاقين بصريًا على الصعيد العالمي وذلك بناءً على أحدث الدراسات، بأن هناك نحو 285 مليون نسمة ممن يعانون من الإعاقة البصرية (العمى + ضعف البصر) في جميع أنحاء العالم، منهم 246 مليون نسمة مصابون بضعف البصر و39 مليون نسمة مصابون بالعمى.

ويشكّل إقليم شرق المتوسط 12.6% من نسبة العمى في العالم، وفي مصر يقدر عدد المكفوفين في مصر بنحو 3.5 مليون كفيف مصري، ويصل عدد المكفوفين الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة نحو 37 ألف كفيف.