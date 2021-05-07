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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

كتب:

محمد عزالدين
11:56 ص | الجمعة 07 مايو 2021
مسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

تعليمات وزارة الأوقاف

وطالبت وزارة الأوقاف، بألا يزيد وقت الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، في ظل وباء كورونا.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع المساجد والمصلين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامات، وإحضار المصليات الخاصة بهم.

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