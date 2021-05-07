ضبط 1298 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. أبرزها 5 أطنان «رنجة» فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1298 ضبط 1,35 طن لحوم مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم بالقاهرة، كما تمّ ضبط 1,32 طن أسماك مجمدة دون بيانات مع المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع غذائية بالشرقية.

وتمّ ضبط طن أسماك مملحة دون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع غذائية بكفر الشيخ، و6,05 طن فراولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع غذائية بالبحيرة.

وجرى ضبط 2,15 طن ياميش بدون مستندات مع مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة، و1,2 طن زيت طعام معبأ داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية في قنا، كما تمّ ضبط مالك بدال تمويني بالقاهرة بحوزته 1,2 طن سكر تمويني، و264 عبوة زيت تمويني، مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية، وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم وقدرت بقيمة مالية 9324 جنيهًا.

كذلك تمّ ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بالقليوبية لاستيلائه على 283,518 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعلياً، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

وضبط أيضًا 48 طن أسمدة زراعية محظور تداولها ومجهولة المصدر بـ168 ألف جنيه مع مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص في سوهاج، فضلًا عن ضبط 3,5 طن أعلاف حيوانية دون مستندات مجهولة المصدر مع المدير المسؤول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية.

وجرى ضبط مسؤول عن ثلاجة أسماك في عين شمس لإدارته الثلاجة دون ترخيص وعُثر بداخلها على 5,055 طن أسماك مدخنة، كما تمّ ضبط 7081 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.