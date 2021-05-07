توريد 28 ألفا و467 طن قمح لشون وصوامع أسيوط

واصل المزارعون فى محافظة أسيوط أعمال توريد محصول القمح بمختلف شون وصوامع ومطاحن المحافظة حيث بلغ كمية ما تم توريده حتى الآن 28 ألف 467 طن وذلك فى ظل الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التوريد بمطاحن مصر الوسطى

ومن جانبه تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توريد محصول القمح بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط وذلك للوقوف على سير العمل وانتظام أعمال توريد القمح بالصوامع مشددا على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها من الزارعين لتوريد القمح وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وتابع المحافظ أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة واستمع من المسئولين بالمطحن عن مراحل توريد القمح وآلية سداد المستحقات المالية للفلاحين كما تفقد المحافظ صوامع استقبال الأقماح التي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح كما تفقد لوحة التحكم الخاصة بالصوامع وغرفة طلمبات الحريق وشدد المحافظ على العاملين والمترددين على المطحن بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

المحافظ يوجه بالتسهيل على المزارعين والتحقق من جودة الأقماح

ووجه محافظ أسيوط بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام

كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوام مؤكداً على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغ عددها 32 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع على مستوى المحافظة بطاقة 200 ألف طن لإستقبال الكميات الموردة مضيفًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

وكيل وزارة التموين : نقل القمح من مراكز التجميع إلى الصوامع بمجرد امتلاء 50% من السعة التخزينية لها

من جانبه أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، إلى أنه جاري استقبال الاقماح من المزارعين بجميع الصوامع والشون الهناجر المنتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ومراكز التجميع التي تم اختيارها لتكون قريبة من المزارعين والفلاحين والتي يتم تفريغها ونقل القمح منها إلى الصوامع بمجرد امتلاء 50% من السعة التخزينية لها مشيرًا إلى أن أسعار توريد القمح المحلي التي حددتها الدولة لموسم 2021 تعد أعلى من سعر العام الماضي وعن مثيلاتها في الأسواق لحث وتحفيز المزارعين على التوريد.

وكيل وزارة الزراعة: المساحة المنزرعة 233 ألف و171 فدان قمح بمعدلات انتاجية أعلى من الأعوام السابقة للفدان

فيما أشارت هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 233 ألف و171 فدان بمعدلات انتاجية أعلى من الأعوام السابقة للفدان حيث بلغ 22 آردب ومن 14 إلى 18 آردب لأراضي الاستصلاح مؤكدة على متابعتها اليومية لأعمال التوريد واستقبال الأقماح من المزارعين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات مشيرة إلى توجيهات محافظ أسيوط بالاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.