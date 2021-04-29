توريد 7166 طن قمح لصوامع وشون «أسيوط» وحصاد 3500 فدان

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 7166 طنًا من محصول القمح لصوامع وشون المحافظة لموسم 2021، مضيفًا أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 3500 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ233 ألفا و171 فدانًا.

وقال إن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بجميع شون وصوامع ومراكز تجميع محصول القمح لافتا الى استمرار أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري وشركات المطاحن والصوامع وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ جيد لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، موجهًا بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وكلف مسؤولي الزراعة والتموين بالاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القري والمراكز والمدن للاستعداد لاستلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرًا أمام الشون.

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم .