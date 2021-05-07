عاجل.. مصرع طفلين شقيقين غرقا في ترعة بقنا

لقى طفلان شقيقان، مصرعها غرقا، اليوم، آخر جمعة في شهر رمضان الكريم، داخل ترعة في مركز قفط جنوب محافظة قنا، أثناء استحمامهما هربا من حرارة الجو.

تلقى محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز قفط، يفيد بغرق طفلين شقيقين داخل ترعة قرية الشيخية بمركز قفط، تم انتشال جثتيهما بواسطة الأهالي.

وتبين بحسب تحريات المباحث وإشراف قتا أن الطفلين هما: يوسف جمال يوسف، 15 عامًا، وشقيقه إبراهيم ، 12 عامًا، تم نقلهم بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

وأكدت التحريات أن الطفلين غافلا أسرتهما وقام بالنزول في الترعة للسباحة هربا من درجة الحرارة إلا أنهما غرقا بداخلها لعدم إجادتهما السباحة.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق، وطلبت تحريات المباحث واستدعاء أسرة الطفلين لاستجوابهم بشأن الواقعة.