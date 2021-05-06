حبس عامل قتل موظف بسبب لهو الأطفال في الشرقية

تباشر نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية التحقيق في واقعة مقتل موظف على يد عامل في مشاجرة بينهما بسبب لهو للأطفال بقرية «ميت يزيد»، التابعة لمركز منيا القمح.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي لبيان وتحديد سبب وفاة المجني عليه كما قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق مع المتهم وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بمقتل موظف بهيئة الطرق والكباري بقرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح إثر الاعتداء عليه بالضرب.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المتهم عامل بورشة حدادة حيث وقعت مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال وقام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب مستخدما إداة خشبية ما أدى لوفاته.

وفي وقت سابق تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح بوفاة «صالح.ت.ع» 14 عامًا، يعمل في مجزر بمركز منيا القمح، إثر إصابته بكدمات وجروح.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل و3 من أصحاب المجزر، حيث تعدوا عليه بالضرب بسبب مطالبته بأجره اليومي، وبعد تدهور حالته، إثر الاعتداء عليه نقله اثنين من أصحاب المجزر إلى مستشفى السعديين المركزي في محاولة، لإسعافة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. وتمكنت ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين. فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط آثنين آخرين.