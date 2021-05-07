حصاد مجلس الوزراء في أسبوع: 9 قرارات و6 اجتماعات و4 أنشطة (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 7 مايو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنَّه تمّ إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، حيث نص مشروع القرار على أن يعاد تشكيل المجلس ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان مع بدء العام المالي المقبل، وذلك بما يسهم في سرعة إجراء عمليات التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، وربطها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

كما تضمنت القرارات أيضاً استعراض عدد من المتطلبات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، والتي من بينها مشروعات تطوير كل من منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، وتطوير شارع الملك عبدالله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، وغيرها من المشروعات، فضلاً عن، غلق كل المحال والمولات التجارية والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساءً، اعتباراً من الخميس 6 مايو 2021 حتى الجمعة 21 مايو 2021، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفري» للمنازل بعد هذا التوقيت، إضافة إلى حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أي منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية.

كما شملت القرارات أيضاً أنَّ إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من الأربعاء 12 مايو 2021 وحتى الأحد 16 مايو 2021، على أن يكون هناك غلق كامل للحدائق والشواطئ العامة، فضلاً عن الحد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، في حين أن التعامل مع صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ورئيس الشركة القابضة للغازات، ورئيس شركة إيجاس، إضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس قطاع موازنات الهيئات، ورئيس قطاع التمويل، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل توفير لقاحات كورونا، وموقف توريد القمح.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفي لتوضيح بعض النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وإعلان عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة، إلى جانب اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي أحد المكاتب الاستشارية الهندسية الدولية؛ لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية، واستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، فضلاً عن اجتماع لمتابعة إجراءات حصر وخطط تطوير عدد من المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، بهدف تحويلها إلى مناطق آمنة ومُخططة، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القليوبية، ورئيس هيئة التنمية الصناعيةوبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تواصل سيادته مع المحافظين للاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، وكذلك عقد مؤتمر صحفي لإعلان عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، متحدثاً عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للتعامل بأقصى طاقة وقدرة مع أزمة كورونا، بجانب استعراض تقرير من وزير التنمية المحلية حول جهود الوزارة في إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التى يتم القائها في تلك المجاري، حيث أكد أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف خاصة التي تم تأهيلها وتبطينها.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاءه مع سفير الجمهورية التونسية لدى مصر، حيث أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفعيل التعاون في كل المجالات التي تخدم البلدين.