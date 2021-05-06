غلق 3 قاعات أفراح بقنا لمخالفة قرارات مجلس الوزراء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، غلق 3 قاعات أفراح، اليوم الخميس، في إطار حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنه تم حرر محاضر لهم، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، علي أن يتم غلق باقي القاعات المخالفة لاحقاً

جاء ذلك بحضور خالد عبدالشافي، نائب ثان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة إسلام محمود، مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي، من الشئون القانونية، وعلاء محمد، مدير إدارة الأزمات، وسعد سيد، مدير المتابعة بالوحدة المحلية، والنقيب أمير عمارة، من شرطة المرافق، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1246 / 2020، وقرار السيد الوزير المحافظ رقم 260 / 2020 بشأن إصدار قرار غلق للمخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وذلك بالمخالفة للقانون والمخالفين للقانون.

غلق وتشميع ثلاث عيادات طبية

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أغلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ثلاث عيادات غير مرخصة بمدينة قنا، بعد ورود معلومات تفيد قيامها بمزاولة النشاط دون اصدار ترخيص للمكان وبالمخالفة للقانون، وجاء ذلك بإخطار والتنسيق مع إدارة قنا الصحية

كان ذلك في حضور المهندسة إسلام محمود مسؤول البيئة، مبارك عبدالعاطي شئون قانونية، وجمال محمد رئيس قسم الإشغالات، وعلاء محمد مدير إدارة الأزمات، الدكتور محمد عماد دكتور العلاج الحر.