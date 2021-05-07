تعاني أنيميا حادة.. استغاثة للعثور على فتاة متغيبة في الإسماعيلية

بعد سنوات من معاناتها مع المرض، اختفت فتاة من أبناء محافظة الإسماعيلية فجأة، وسط حالة من الذهول ألمت بأسرتها وأقاربها وجيرانها الذين بحثوا في كل الأرجاء دون جدوى، ليمر شهر ونصف الشهر دون الوصول إلى مكانها.

مرفت أحمد العوافي، 18 سنة، تغيبت عن منزلها في 18 مارس الماضي، بحسب أسرتها خرجت لشراء بعض احتياجات المنزل في تمام الرابعة عصراً إلا أنها لم تعد.

ساعات عصيبة تمر على الأسرة يومياً يبحثون عن أي معلومة قد تؤدي إلى طريق ابنتهم خاصة بسبب حالتها المرضية، ونشر أقاربها صورة للفتاة على صفحات موقع فيس بوك طالب فيها من يتعرف عليها سرعة الاتصال على أرقام 01140824065 - 01129500881.

وبحسب أقاربها فإنها تعاني من مشاكل في النخاع الشوكي وأنيميا حادة تؤدي أحياناً إلي سقوطها مغشيا عليها في الشارع، فيما أشار مقربون من الأسرة إلى أنهم لم يتركوا مستشفى إلا وسألو فيه عن أوصافها إلا أنهم لم يعثرو عليها.

وقال مقربون من الأسرة، إن الفتاة كانت ترتدي عباءة سوداء بها خطوط بيضاء وبنفسجي وطرحة سوداء وكوتشي أبيض، فيما أشارت مصادر إلى انه جرى العثور على متعلقاتها الشخصية بإحدى طرق مدينة التل الكبير، فيما حرر أهل الفتاة المحضر رقم 523 لسنة 2021.

وناشدت أسرتها أهالي الإسماعيلية، ومن يتعرف عليها سرعة إبلاغهم عبر الاتصال التليفوني أو إبلاغ قسم الشرطة فوراً وتسليمها إلى أقرب مركز للشرطة، حتى يتيسر لهم تسلمها وإعادتها لمنزلها.