سكرتير مساعد أسيوط يترأس لجنة رصد احتياجات مستشفيات الصدر والحميات

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات العامة والمركزية والحميات بكافة ربوع المحافظة؛ لتحديد الاحتياجات وتقييم الأوضاع على الطبيعة ومعرفة الاحيتاجات الحقيقية.

وصلت اللجنة إلى مستشفيات الصدر والحميات بمدينة اسيوط بعد المرور على عدد من المستشفيات بالمراكز وذلك بمشاركة الدكتور وائل حمدي وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، والدكتورة ماريان ممتاز نائب مديرادارةالتفتيش الفني، والدكتور بيشوي فكري ثابت إدارة السلامة والصحة المهنية، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير وحدة الرقابة الداخلية، وممثل إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وممثل من مديرية القوي العاملة، وممثل من التفتيش والمتابعة بالمحافظة حيث تم التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكد من سلامة خزانات الأكسجين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بكميات مناسبة على أن تواصل اللجنة أعمالها بالمرور على باقي المستشفيات.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار المرور والتفتيش على المستشفيات العامة والعزل من قبل اللجنة المشكلة لذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج أعراض فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين واستقبال الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد والتعامل معها وتقييم الأوضاع وتحديد الاحتياجات اللازمة خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمة طبية ملائمة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن مشيداً بما تقدمه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 842 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ومدير إداة الطب العلاجي ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الصحة ومدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة للمرور على المستشفيات المركزية والعامة والحميات على مستوى المحافظة.