سكرتير مساعد أسيوط يقود حملة لمتابعة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات

قاد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة مكبرة للتأكد من الغلق التام لجميع الحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة بمراكز أسيوط وديروط والقوصية ومنفلوط في وجود رؤساء هذه المراكز والاشغالات والتراخيص وفقًا للكتب الدورية لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بالتعاون مع مديرية الأمن.

من جهته، تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات، والتي تنفذها أجهزة المحافظة المعنية، بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين في الأماكن العامة، تزامنًا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية، التي أقرتها الحكومة وبدأت الخميس الماضي وتنتهي اليوم.

كان محافظ أسيوط، قد وجه رؤساء الأحياء، برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع «شم النسيم» وتكثيف الحملات على مدار اليوم؛ لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية؛ لمنع أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية في الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش.

وشدد على استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.