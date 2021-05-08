«الفنادق»: خياران لإلغاء الأفراح في العيد بسبب مواعيد الإغلاق الجديدة

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك خياران أمام الأسر الراغبة في إلغاء حفلات الأفراح بالفنادق، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي تضمنت السماح بإقامة الافراح وحفلات الزفاف في الأماكن المكشوفة، شريطة أن ينتهى الفرح قبل الساعة التاسعة مساءً.

وذكر أنه في حال قررت بعض الأسر إلغاء حجوزات الأفراح بسبب تلك المواعيد، والتي قد لاتتناسب مع بعض الفئات، فإن تلك الأسر أمامها خياران، الأول هو التقدم لإدارة الفندق بطلب لإلغاء الحجز بشكل نهائي، وسيقوم الفندق وقتها برد كامل المبلغ المدفوع.

أما الخيار الثاني، بحسب «الشاعر»، فهو تأجيل موعد حفل الزفاف إلى ما بعد يوم 21 مايو الجاري.

قرارات الحكومة تهدف للحفاظ على صحة المصريين

وأضاف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، لـ«الوطن»، أن القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي بخصوص عمل المنشآت السياحية والفندقية خلال اجازات عيد الفطر المبارك، تهدف إلى الحفاظ على صحة العاملين والنزلاء فى آن واحد، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ارتفاع نسب الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.

يشار إلى أن وزارة السياحة أصدرت عددًا من المحاذير التي يحظر على المنشآت الفندقية القيام بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنها:

1- حظر إقامة الاحتفالات والفاعليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين.

2- حظر تقديم الشيشة فى المنشآت السياحية والفندقية.

3- استمرار عدم إقامة حفلات الأفراح بالقاعات المغلقة بالمنشآت الفندقية.

4- استمرار غلق صالات الديسكو والملاهي الليلية «مسارح المنوعات».

5- إلغاء تقديم الفقرات الفنية بالمنشآت والمطاعم السياحية.

فيما سمحت الوزارة للفنادق بفتح الشواطئ خلال العيد، وإقامة الأفراح وحفلات الزفاف أو ما يماثلها بالأماكن المفتوحة بنسبة استيعاب 50%، وبحد أقصى 300 فرد، على أن ينتهي الفرح في التاسعة مساءً، فضلًا عن فتح المطاعم والكافيتريات الموجودة داخل المنشآت الفندقية طوال اليوم.