المنشآت الفندقية: سننشر تفسيرا لقرار «الوزراء» بشأن إقامة الأفراح

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة ستعمم غدا، منشورا على كل فنادق الجمهورية، يحمل تفسيرا لقرارات اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المنشآت الفندقية، وذلك بعد الاجتماع مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وأضاف لـ«الوطن»، أن تفسير القرار قد يسمح بإقامة الافراح في الفنادق بالأماكن المكشوفة، شريطة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وضوابط التشغيل.

وأصدرت اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، اليوم، قرارا بإلغاء أية حفلات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو فعاليات في الفنادق بداية من غد الخميس ولمدة أسبوعين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة في فترة عيد الفطر المبارك، التي تشهد زحاما وتكدسات.

التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية

وأوضح «عاقل»، أن الغرفة شددت على كل المنشآت الفندقية، بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة، ستشن حفلات تفتيشية مفاجئة على كل الفنادق، للتأكد من تطبيقها لكل تلك الإجراءات، منوها بأنه سيتم توقيع جزاءات حال مخالفة تلك الإجراءات، تبدأ من الغلق لمدة أسبوع مع توقيع غرامة فورية قيمتها 4 آلاف جنيه، يتم مضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة.

ضوابط إقامة حفلات الزفاف بالقاعات المفتوحة

يشار إلي ان اهم ضوابط اقامة حفلات الزفاف بالقاعات المفتوحة هى:

1- قياس درجة الحرارة لكافة المتواجدين بالفرح أثناء دخولهم الفندق ومنع من لديه ارتفاع فى درجة حراراته عن المعدل الطبيعى من الحضور.

2- وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الفرح.

3- يلتزم كافة العاملين بارتداء الكمامة والقفاز أثناء وجودهم بالفندق وحتى انتهاء الفرح.

4- عدم التزاحم على البوفية والعمل على قيام العاملين بوضع الطعام على الطاولة.

5- في حال كان الطعام عبارة عن "أوبن بوفيه" يقوم العاملون بالفندق بتعبئة الأطباق للزبائن وفقا لمطالبهم.

6- التباعد بين الترابيزات ووجود مسافات بينية بينها فضلا عن ترك مسافة بين الكرسى والأخر على الترابيزة الواحدة.

7- العمل على توعية الحاضرين لعدم حدوث تجمعات كبيرة أثناء الفرح وضرورة اتباع الضيوف للإجراءات الوقائية والاحترازية.

8- حضور300 شخص كحد أقصى بالفرح شريطة ان يكون المكان الذى به الحفل يتسع لضعف هذا العدد.

9- استخدام أدوات أحادية الاستخدام لتناول الطعام.

10- التعقيم المستمرللأماكن التى سيقام بها الفرح.