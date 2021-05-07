تموين الغربية: توريد 65 ألف طن قمح للشون والصوامع

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية اليوم عن الانتهاء من توريد 65 ألف و 433 طن من الأقماح الموردة من المزارعين بكافة الشون والصوامع بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وقطور والسنطه وكفرالزيات وسمنود.

استمرار عمليات توريد الأقماح بالشون والصوامع الغربية علي مستوي المحافظة

صرح بذلك المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين لافتا ان معدلات التوريد حسب مخازن البنك الزراعى بلغ اجمالي التوريد18249.634 طم بينما شركة المطاحن بلغ إجمالي توريد بشونها23948.909طن كما جاءت الشركه المصريه القابضه اجمالي المورد23211.884طن علي مستوي 22 شونة وصومعة.

22 شونة وصومعة تستهدف 132 ألف طن خلال موسم الحصاد الجديد

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 65 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي أمس الخميس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

وكيل التموين يناشد المزارعين بمراعاة تعليمات التوريد وجوده القمح

وناشد «أبوهاشم»، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

كما وجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.