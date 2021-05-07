محاصيل الإسماعيلية تغزو أسواق العالم وتحقق مبيعات بـ209 ملايين دولار

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن منتجات المحافظة الزراعية تغزو مدن وأسواق العالم خلال الفترة الماضية.

209 ملايين دولار قيمة الصادرات

وأضاف أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة في الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ابريل الماضى 2012 بلغت نحو 209 مليون دولار.

ولفت إلى تصدير كمية إجمالية قدرها 18 ألف طن منها 692 طن من الفاكهة الطازجة والمجمدة و17 ألف طن من الخضروات الطازجة والمجمدة ومايزيد عن ألف طن من المحاصيل الحقلية.

24 مليون دولار في سعر أبريل

وقال المهندس السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن اجمالى قيمة ما تم تصديره من المنتجات الزراعية خلال شهر أبريل الماضى فقط بلغ حوالي 24 مليون دولار شملت تصدير برتقال وفول سودانى وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة ومعجون طماطم وملوخية خضراء و عصير برتقال و لب مانجو و لب جوافة وحمص ولب قرع.

دول أوربا الاكثر استيراداً

وأضاف أنه تم إصدار 610 شهادة تصديرية، خلال شهر أبريل الماضي، وقد تم تصدير هذه الأصناف إلى دول كل من إيطاليا وإسبانيا وهولندا والسودان ولبنان والهند والأردن والإمارات وليبيا والكويت.