61 عاما على زيارة الزعيم عبد الناصر للمنصورة في عيدها القومي

مرت 61 عاما على زيارة الزعيم جمال عبد الناصر مدينة المنصورة في يوم 7 مايو عام 1960 تزامنا مع احتفال محافظة الدقهلية بعيدها القومي في هذا الوقت والذي كان يتزامن مع فك أسر لويس التاسع بدار ابن لقمان والذي استمر حوالي 3 شهر، إلا أنه في عهد اللواء فخر الدين خالد، محافظ الدقهلية الأسبق، تم تغيير الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية ليكون متزامنا مع وضع لويس التاسع ملك فرنسا في الأسر في 7 فبراير عام 1250، وسط معارك طاحنة مع شعب المنصورة، وهو التاريخ الذي استمر عيدا قوميا للدقهلية إلى الآن.

زيارة الرئيس عبد الناصر للمنصورة

وجعل الزعيم جمال عبد الناصر زيارته لمدينة المنصورة حدثا تاريخيا في ذكر النصر، واختياره يوم زيارته لها في يوم عيدها القومي، واستقبلته الجموع الغفيرة من الشعب المصري، وأحاطت الجماهير بسيارته حتى أنها اختفت وسط الحشود التي تحيطها من كل مكان، وكان في استقباله ثروت عكاشة وزير الثقافة والإرشاد في ذلك الوقت، وكبار رجال الوزارة وافتتح الرئيس متحف المنصورة القومي في دار ابن لقمان، التي تم وضع لويس التاسع بها في الأسر، وتقع في شارع بورسعيد.

افتتاح الرئيس عبد الناصر لمتحف المنصورة القومي

ويحتوي المتحف علي بطولات شعب الدقهلية ومجسمات من أسر لويس التاسع، ولوحات تشرح تاريخ وبطولات شعب الدقهلية علي مر العصور، ووزع الرئيس جمال عبد الناصر في هذا اليوم الجوائز علي المتفوقين في كتابة القصة ثم سلم درع المنصورة إلي عبد السلام خفاجي «مدير الدقهلية »

الدقهلية تعتبر يوم أسر لويس التاسع ملك فرنسا عيدا لها

وكان شعب الدقهلية يعتبر يوم انتصاره يوم عيد حقيقي له، وتستعرض كل مراكز المحافظة قوتها وما تتميز به من قوة اقتصادية أو اجتماعية، أو عليمة، وتسير مواكب السيارات المغطاة بالزهور وسط شارع الجيش بالمنصورة، يقدم كل منها أفضل ما لديه ويميزه سواء زراعة أو صناعة أو صيد أسماك، وسط تشجيع كبير ووعد بالنمو والازدهار في السنوات القادمة

واستمرت مواكب الزهور واستعراض قوة المراكز الاقتصادية حتى تم إلغاؤه مؤخرا، واكتفت المحافظة بوضع إكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول في ذلك اليوم ثم عمل بعض الافتتاحيات في تلك الذكرى الغالية التي يتذكرها شعب المنصورة دائما.