مكتبة الإسكندرية تحتفي بذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر

ينظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الاسكندرية ندوة بعنوان "عبد الناصر نصف قرن على رحيله" بمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي؛ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، وطارق الشناوي؛ الناقد السينمائي، وأحمد الجمال، الكاتب الصحفي، بمشاركة الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية الثلاثاء 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمركز المؤتمرات بمكتبة الاسكندرية.

جدير بالذكر أن مكتبة الاسكندرية قد أنشات، موقعًا إلكترونيًا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو أحد المواقع الوثائقية الذي يحصر جميع أنواع الوثائق المتعلقة بالرئيس، وقد تم بناء الموقع بالتعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة جمال عبد الناصر.

يحتوى الموقع على العديد من الوثائق السمعية والبصرية والتي تتضمن:51.251 صورة فوتوغرافية 1.124 بورترية، 1.360 خطبة مسموعة ومقروءة، 1.190 فيلم تسجيلي وثائقي، بالإضافة أغاني الثورة والقصائد الشعرية ومؤلفات عبد الناصر.

ويمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://nasser.bibalex.org/Home/Home.aspx?lang=ar.