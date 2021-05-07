على عهدة «البحوث الفلكية».. الصاروخ الصيني «هيعدي على مصر» الليلة

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل نقلًا عن معهد البحوث الفلكية أنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيمر فوق مصر الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة العملاق «لونج مارش 5 بي»، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها «عودته اللاطوعية» إلى الأرض.

وكان الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة «لونج مارتش 5» قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة حول العالم، وفي التالي، رصد مباشر لمسار الصاروخ، وفق صفحة موقع سكاي روبوت.

وتوقعت منظمة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية، أن يسقط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

وأكّدت الصين، اليوم، أنَّ مخاطر صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة، الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد أيام ضئيلة جدًا، بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.

وأطلقت الصين أول 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض لكن لا أحد يعرف إلى أين بالضبط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين للصحفيين إنَّ «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدًا».

وأوضح وانج»، أنَّ معظم حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

وكانت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، قد ذكرت يوم الأربعاء أنَّ حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة «لونج مارش 5 بي»، الذي أَرسل جزءا من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررًا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.