تفاصيل مرور الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة الليلة على مصر وفرص رؤيته

قال الدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيمر فوق مصر الساعة 10:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

يأتي هذا التصريح في وقت يترقب العالم أجمع، المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، وسط مخاوف من أن يطال منطقة مأهولة بالسكان الأمر الذي تقلل الصين من احتمالية حدوثه، حيث ترى أن جسم الصاروخ سيتم تدميره بمجرد وصوله الغلاف الجوي للأرض.

وأضاف الدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ علوم الفضاء، إن مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين في كل مرة، إلا أنه من المتوقع أن يتواجد مرة أخرى فوق مصر مساء اليوم.

وأوضح وفق ما نقلت قناة العربية، أن مرور الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة على مصر سيكون الساعة 10:33 مساءً وحتى الساعة 10:40 مساء، أي لمدة 7 دقائق.

وقال رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن إمكانية رؤية الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة خلال مروره على مصر مساء اليوم، إنه لن يمكن مشاهدته بسهولة.

وأكدت الصين، اليوم، أن مخاطر الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد أيام، ضئيلة جدًا، بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.

وأطلقت الصين أول 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض، لكن لا أحد يعرف إلى أين يتجه بالضبط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، للصحفيين إن «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا».

وأوضح وانج، أن معظم حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

وكانت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، قد ذكرت يوم الأربعاء، أن حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة «لونج مارش 5 بي»، الذي أَرسل جزءا من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررًا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

وأوضح أن الصين «تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة دخول المرحلة العليا من الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة إلى الغلاف الجوي، على حد علمي، يتبنى هذا النوع من الصواريخ تصميمًا تقنيًا خاصًا، وسيتمّ احتراق الغالبية العظمى من الأجهزة وتدميرها في أثناء عملية إعادة الدخول، التي لديها احتمالية منخفضة جدا للتسبب في ضرر لأنشطة الطيران أو على الأرض».

ومن المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة الذي أطلق الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء صينية دائمة في المدار، على الأرض في وقت مبكر غدا السبت في مكان غير معروف.