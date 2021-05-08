«التعليم» تعلن جدول حصص قناة «مدرستنا» للأسبوع الثلاثين اليوم

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول حصص الأسبوع الثلاثين لقناة «مدرستنا» التعليمية، والتي سيشاهدها مختلف الطلاب على شاشة القناة التليفزيونية على مدار الأسبوع الجاري.

وقناة مدرستنا هي قناة تعليمية أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمختلف الطلاب، بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث من المرحلة الإعدادية، من خلال القمر الصناعي نايل سات، حيث تعرض القناة التعليمية الحصص الدراسية لمختلف المواد الدراسية المضافة إلى المجموع وهي اللغتين العربية والإنجليزية، مع الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

ومن المنتظر أن يشمل جدول الأسبوع الثلاثين كل مواعيد عرض الحصص التعليمية بداية من غد الأحد حتى يوم السبت المقبل الموافق 15 مايو الجاري، حيث تعرض القناة التعليمية الحصص الدراسية يوميا على مدار الأسبوع بداية من الساعة 8 صباحا.

وتعرض «مدرستنا» إعادة لمختلف الدروس من أجل مشاهدة أي طالب فاته أحد الدروس مرة أخرى في مواعيد إعادة متعددة.

«مدرستنا»: عرض منهج شهر مايو لطلاب النقل للاطلاع فقط

وكانت القناة التعليمية أوضحت أنه على الرغم من انتهاء العام الدراسي لمختلف سنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وإلغاء امتحانات شهر مايو الجاري، بقرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا أن القناة التعليمية مستمرة لعرض الحصص الدراسية لمنهج شهر مايو ليس من أجل الامتحانات ولكن بغرض إطلاع الطلاب عليها والاستفادة من المواد الدراسية.

تردد قناة مدرستنا التعليمية

ويمكن لمختلف الطلاب في الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي مشاهدة محتوى قناة مدرستنا التعليمية سواء حصص أو دروس أو مراجعات، من خلال تردد القناة التالي على القمر الصناعي نايل سات:

- التردد 12303 مع استقطاب: أفقي.

- ومعدل الترميز: 27500.

- ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.