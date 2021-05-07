التعليم في أسبوع.. خناقة طالبتين بالأسلحة البيضاء ووظائف للمعلمين

امتلأ الأسبوع الحالي بالعديد من الأحداث والقرارات المهمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تهم كل من المعلمين والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة وأولياء الأمور، لذا تستعرض «الوطن» أبرز أحداث الأسبوع الجاري في «التعليم».

ضوابط انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جميع ضوابط انتهاء العام الدراسي الجاري لصفوف النقل، والتي يأتي من أبرزها عقد جميع امتحانات المواد الدراسية غير المضافة إلى المجموع من داخل المنازل لجميع الطلاب في مختلف الصفوف بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، على أن تتولى المدارس إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأوضحت «التعليم»، أن الطلاب الذين سيخوضون الامتحان التكميلي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، مؤكدة أن الطالب الذي لن يجاز الامتحان التكميلي سوف يؤدي امتحان دور ثان في شهر أغسطس المقبل.

تشاجر طالبتين بالأسلحة البيضاء في مدرسة بالمعادي

ونشب تشاجر بين طالبتين بأسلحة بيضاء داخل مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة من أجل التحقيق في الواقعة وأيضا للوقوف على ملابسات الحادث، حيث تشاجر طالبتين بالآلات الحادة وتدخل أحد الإداريين للفصل بينها وفض المشاجرة، حيث قامت إحدى الفتاتين بالاعتداء عليه وإصابته بقطع في وتر اليد، وذهب على إثرها إلى المستشفى.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فصل الطالبتين من الدراسة، بالإضافة إلى نقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

وظائف جديدة للمعلمين بمدارس النيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتحها لباب التقديم أمام المعلمين في وظائف بمدارس النيل المصرية، وذلك للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيا من خلال الضغط على الرابط التالي.

فتح باب التقديم في مدارس مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتحها لباب التقديم من أجل الالتحاق بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية والتي متخصصة في صيانة وإصلاح السيارات داخل حي الأسمرات، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 20 مايو الجاري، أمام كل من المعملين والإداريين، ويمكن التقديم فيها من خلال الضغط على الرابط التالي.