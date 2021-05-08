حالة الطقس اليوم السبت 8-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة: تصل لـ44 مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها عن حالة الطقس اليوم السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، ويكون الطقس معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، أنّ الرياح تنشط على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

توقعات بهطول أمطار

ونوه الخبراء حسبما ذكر بيان الأرصاد، إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30 % تقريبا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 42 23

الإسكندرية 39 19

وادي النطرون 41 22

طنطا 41 21

شبين الكوم 42 22

دمنهور 40 21

بلطيم 41 20

مطروح 42 19

السلوم 42 19

سيوة 44 24

بورسعيد 30 19

دمياط 30 20

الزقازيق 41 21

المنصورة 41 21

الإسماعيلية 38 20

السويس 37 21

العريش 31 20

رفح 32 20

رأس سدر 36 23

نخل 36 17

نويبع 39 26

طابا 37 26

كاترين 32 18

الطور 34 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 40 27

الفيوم 42 23

بني سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 43 25

سوهاج 43 25

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 27

الوادي الجديد 44 26

شلاتين 39 25

أبورماد 37 26

حلايب 37 25

رأس حدربة 35 24