«عربية نقل» تتسبب في تهشم واجهة محطة مترو قباء بالخط الثالث للمترو

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه أثناء قيام سيارة نقل بتفريغ حمولتها ترك سائق السيارة القلاب الخاص بها في وضعه الرأسي، مما أدى لاصطدامه بأحد السقالات المتواجدة بأعمال المحطة الخارجية بالخط الثالث للمترو «عدلي منصور - العتبة»، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائق «العربية القلاب».

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إصلاح جميع التلفيات التي أحدثتها السيارة القلاب، منوها إلى أن الفترة الماضية شهدت إقامة عدد من السقالات لتغطية المحطات العلوية ضمن عملية استكمال التشطيبات لحجب رؤية الراكب عن العمارات خارج المحطة بطول الرصيف وعند نهايته، لافتا إلى أن ما حدث لم يؤثر على سير حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، وأن العمل منتظم بالخط الثالث للمترو منذ صباح اليوم.

ونوه متحدث مترو الأنفاق، إلى أن الشركة تواصل عملها الجاد من أجل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك حملات تعقيم وتطهير تتم بصورة دورية للقطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب ذروة فيروس كورونا.

وأوضح عبدالهادي، أن جارٍ حصر التلفيات والخسائر التي حدثت لواجهة محطة قباء العلوية، منوها إلى أنه سيتم التعامل مع الواقعة بشكل صارم، مؤكدا أن جميع قطارات مترو الأنفاق تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، يظهر سقوط واجهة محطات قباء العلوية التابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق وذلك عقب اصطدام إحدى سيارات النقل الثقيل أثناء نقلها بعض مواد البناء.