والدة قاتل أسرته بالفيوم: «زوجاته السبب.. كان بيصلي ويصوم اتنين وخميس»

قالت والدة عماد أحمد مرتكب واقعة مجزرة الفيوم إن سبب المجزرة التي قام بها ابنها، إنه كان يمر بضائقة نفسية إثر طلاق زوجته الأولى، وخلافات مستمرة بينه وبين زوجته الثانية.

والدته: كان بيصلي ويصوم اتنين وخميس

وأضافت أنه كان شديد الالتزام بالصلاة ويصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، كما أنه كان بارا بها واشترى لها ثلاجة منذ أسبوع.

وقالت إنها شديدة الحزن على حفيدها الأكبر أحمد الذي ولد على يديها وربته كإنه ابنها، مؤكدة أن حفيدها زارها الجمعة الماضي وأحضر لها كنافة وبسبوسة وأحضرت له طقم العيد وكان شديد السعادة به، وجربه ليتأكد أنه مناسب لمقاسه، وكان مضبوطا عليه.

والدة القاتل: أحفادي اتصلوا بي قبل الحادث

وتابعت أن أحفادها اتصلوا بها مساء أمس، وكانوا يمزحون معها وفوجئت بهم يخبرونها بالواقعة صباح اليوم.

في سياق متصل، صرحت النيابة العامة بدفن جثامين القتلى السبعة، واختلفت أسرتي القاتل والقتيلة على مكان دفن الجثامين، حيث رفضت القتيلة دفن جثة ابنتهما وطفليها بمقابر أسرة القاتل، ونشبت مشاجرة بينهم على مكان دفن الجثامين.

واتفق أسرتي القاتل والقتيلة على دفن جثة أبناء القاتل الأربعة من زوجته الأولى في مقابر أسرتهم، بينما ستتسلم أسرة القتيلة جثتها هي وطفليها لدفنهم في مقابر أسرتهم.

وكان اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد قيام فران يدعى عماد أحمد بقتل زوجته مها عبدالباسط عباس وأبنائه الستة خلال وقت السحور.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج مريض نفسي ويعاني من ضائقة نفسية ارتكب جريمته على إثرها.