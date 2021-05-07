«مجزرة السحور في الفيوم» ليست الأولى.. 3 جرائم قتل بطلها الآباء في الدقهلية

12 يومًا فقط كان الفاصل بين «مجزرة السحور في الفيوم» والتي تخلص فيها زوج من زوجته و6 من أبنائه مرة واحدة، ثم حاول الانتحار بإقدامه على حرق نفسه بعدها، إلا أن تدخل الأهالي تمكنوا من إنقاذه وتسليمه للشرطة، وبين «مذبحة الدقهلية» عندما ذبح تاجر مواد غذائية في قرية «جوجر» مركز طلخا، كل من زوجته وابنه في نهار رمضان، ولولا صراخ بناته الثلاث، لارتفع عدد الضحايا لأكثر من ذلك، إلا أنه خاف من تجمع الجيران حوله، وأخذ باقي أطفاله وحاول تركهم في مسجد ليهرب إلى أهله في محافظة الشرقية، إلا أن المباحث ألقت القبض عليه قبل أن يهرب.

أب يقتل زوجته وأبناءه الستة في الفيوم

هذان الحادثان وقعا في شهر رمضان، فقد استيقظت مصر اليوم الجمعة على الحادث البشع الذي وقع في الفيوم، عندما قرر قتل زوجته وأطفاله الستة، حيث انهال عليهم بالسكين وتخلص من 6 من أطفاله واحدا تلو الآخر، ثم حاول الانتحار بإشعال النيران بنفسه داخل المخبز الخاص في قرية «الغرق بحري» التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إلا أنّ الأهالي تمكنوا من الإمساك به وإخماد الحريق، وسلّموه للشرطة حينما علموا بقيامه بقتل زوجته وأبنائه الستة خلال إعداد زوجته لوجبة السحور.

تاجر يقتل زوجته وابنه في الدقلهية

وفي الدقهلية قتل محمد إبراهيم أنور أبو العطا، 36 سنة، تاجر مواد غذائية، يوم 25 أبريل الماضي كل من: زوجته «أنوار محمد طه حسين، 33 سنة، ربة منزل»، وذبح نجله «عبد الله 7 سنوات»، ونجا من القتل 3 آخرين من أبنائه بعد صراخهم، عندما شاهدوا الدماء وهم: «حفصة 8 سنوات، عائشة 5 سنوات، براءة عامان» وأخذهم بعد الحادث ليسلمهم إلى أصدقاء له في مسجد بالقرية حتى يسافر إلى أهله في محافظة الشرقية.

وتمكنت مباحث الدقهلية من القبض على الزوج المتهم والذي ادعى أنه يعاني من مرض نفسي جعله يقبل على قتل زوجته بعد وجود وساوس شيطانية أنها كانت على علاقة مع شخص آخر، وأن ابنه نبت شيطاني لأنه لا يسمع كلامه، وأمرت النيابة العامة بحسبه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أب يستدرج ابنه وقتله في مركز المنصورة

وفي شهر يناير 2020 ذبح أب في قرية طناح مركز المنصورة طفله «أدهم محمود حسن عبد العظيم» 13 سنة بدم بارد، وألقى بجثته في منطقة زراعية بناحية قرية «ديبو عوام»، واعترف بتفاصيل ارتكاب الواقعة بعد أن واجهته المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعلل المتهم قتله لابنه بسبب شقاوته وتكرار مشكلاته سواء في المدرسة أو في الشارع لأنه يعاني من فرط الحركة وكهرباء زائدة بالمخ.

الحكم بإعدام والد «ريان ومحمد» ألقاهما من أعلى كوبري فارسكور

وفي شهر أبريل عام 2019، قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا بإجماع الآراء على المتهم محمود نظمي محمد السيد 32 سنة والمتهم بقتل طفليه «ريان ومحمد» بميت سلسيل، بعد استطلاع رأي المفتي في قرار إعدامه بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهم من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط، في أول أيام عيد الأضحى، في ذلك العام، بعد اعتراف الأب بارتكاب جريمة قتل طفليه، قائلا: «أيوه أنا قتلتهم وإنا لله وإنا إليه راجعون»، بعدما أخذهما بالسيارة إلى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور، وألقى بهما من أعلى الكوبري بمجرى نهر النيل فسقطا بهما حتى لقيا حتفهما غرقا.