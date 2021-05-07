استمرار التحفظ على أشرف السعد في الإسكندرية.. ومصدر: متهم فى 4 قضايا

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل استمرار التحفظ على رجل الأعمال أشرف السعد، صاحب ومؤسس شركة السعد لتوظيف الأموال، عقب عودته من لندن بعد أكثر من 25 عاما من هروبه، وأوضح المصدر أن «السعد» متحفظ عليه حاليا في الإسكندرية، حيث تبين عقب فحصه جنائيا وجود 4 قضايا لا تزال قيد التنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية.

4 قضايا منهم فيها أشرف السعد

وأكد المصدر أن تلك القضايا مسجلة فى عدد من أقسام الشرطة، وهي 4 قضايا فى أقسام «الرمل أول وقسم شرطة المنشية»، ومن المقرر أن يقوم المحامي الخاص به بعمل الإجراءات اللازمة داخل المحكمة، تمهيدا لإطلاق سراحه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضعه القانوني.

حراسة مشددة

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد، أمس الخميس، تحت حراسة أمنية مشددة إلى الإسكندرية وفي انتظار عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات خروج رجل الأعمال المصري أشرف السعد، بعد وصوله من لندن بعد فترة غياب عن مصر لأكثر من نحو 25 عاما، على خليفة أحكام قضائية.

الرحلة 778

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد القاهرة، على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 778 القادمة من لندن، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة، بعد غياب عن مصر دام أكثر من 26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على إثرها إلى لندن.

مليار جنيه

ومحمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، بقرية ميت غريطة بمحافظة الدقهلية، وهو رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التي ذاع صيتها خلال فترة التسعينات، ووصلت قيمة الأموال التي يديرها إلى حوالى مليار جنيها، وتم التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، ضمن عدد من شركات توظيف الأموال.