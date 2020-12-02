محافظة الاسكندرية: جهزنا مستشفيين اثنين ودور إيواء لقاطني العقار المنهار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن العقار المنهار في المحافظة صدرت له 3 قرارات للترميم منذ عام 2000، ولم ينفذ المالك.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه تم تجهيز مستشفيين، ودور إيواء، بجانب إخلاء العقار المجاور، واستخراج جثامين 4 أفراد، وسط توقعات بوجود 5 آخرين.

وأوضح اللواء محمد الشريف، أن المحافظة مستمرة في إزالة الأنقاض واستخراج الجثامين للعقار المتهالك، الذي بني عام 1941، مشيرة إلى أنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي طلب حصر العقارات التي صدرها لها قرارات إزالة، وكذلك الأسر.

وذكر المحافظ آن هناك الآلاف من البيوت المتهالكة في المحافظة، بجانب وجود 2400 منزل، بنوا منذ أكثر من 75 عاما، وسيتم تحديث بيانات البيوت المتهالكة لمنع وقوع أحداث مشابهة.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن المالك أحيانا يرفض ترميم المنزل والمستأجر أيضا، ما يؤدي إلى كارثة نهاية الأمر، والحي ينتهي دوره بتسليم أصحاب العقار قرار الترميم، مشيرا إلى استخراج طفلين من الأنقاض، وصحتهم جيدة، وقع عليهم العقار في أثناء اللعب بالشارع.

من جهة أخرى، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن الحملة ضد السناتر التعليمية مستمرة، وأغلق 13 منها، وأحيل أصحابها إلى النيابة العام، بجانب إغلاق 18 آخرين خلال يومين، موضحا أن من بينهم واحدًا مكونا من 4 أدوار، وصل أعداد الطلاب فيه إلى 900 طالب غير ملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعي، لذا شمع بالشمع الأحمر.

وتابع اللواء محمد الشريف: "من السبت المقبل سيعمل في ديوان المحافظة والقطاعات الحكومية 50% فقط، من القوة العاملة مع السماح بوجود أعداد أكبر في القطاعات الخدمية".

وأكد "الشريف": "أغلقنا 15 ورشة ومحل حرفي، و86 محلا تجاريا، وأكثر من 46 مقهى ومطعم؛ لعدم التزامهم بمواعيد إغلاق المحلات الجديدة".