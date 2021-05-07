المدارس اليابانية: إعلان المقبولين من الطلاب والمعلمين بعد إجازة العيد

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم التواصل مع جميع الطلاب والمعلمين المقبولين بها للعام الدراسي الجديد، خلال أسبوعين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفق منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك».

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة خلال شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب والمعليمن بإرتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي في اللجان الامتحانية.

امتحانات الثانوية في يوليو المقبل

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات تعقد إلكترونيا على التابلت لقياس قوة الشبكات، وجاهزية المدارس، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإتصالات المصرية وقطاعات التطوير التكنولوجي في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات.

وزير التعليم: يجب على الطلاب متابعة المنصات التعليمية بشكل جيد

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستعد بشكل جيد لعقد امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تحديد فرص الغش وتسريب الامتحانات من خلال الاعتماد على تقنيات جديدة، لافتا إلى أنه يجب على الطلاب متابعة المنصات التعليمية بشكل جيد.

الامتحانات «أوبن بوك»

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الامتحانات ستكون «أوبن بوك»، من خلال الاعتماد على نظام الأسئلة الجديد، موضحا أنه سيتم التأكيد على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة تخلف عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أن الامتحانات ستعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، لافتا إلى أنه مسموح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي في اللجان الامتحانية.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على ضرورة عدم الكتابة على الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات.